DST8050/20
Марка ютии
3000 W мощност
100 г/мин непрекъсната пара
260 g турбо парен удар
Гарантирано без изгаряния
Започнете гладенето си за нула време с повече мощност за бързо загряване.
Серия Azur 8000 осигурява до 100 г/мин допълнително мощна и постоянна пара за по-бързо премахване на гънки.
Изключително дългият парен удар осигурява по-голяма сила за премахване на трудни гънки от по-дебели тъкани, като любимите ви дънки. До 260 g турбо пара за още по-оптимизирано гладене.
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4.3
от 5
29
Отзиви
Xeli
27/03/2026
България
Удесен продукт
Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ixi31
05/02/2025
Srbija
Zadovoljni korisnik
Optimalna temperatura i snažna para savršena kombinacija.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Част от промоцията
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Предимства
Кабель, система подачі пару
Недостатъци
Не виявлено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска