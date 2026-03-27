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  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение

Azur от серия 8000Парна ютия

DST8050/20

4.3
| (29) Отзиви

2 Награди

Перфектни резултати в едно движение
Мощно гладене с новата ни серия Philips Azur 8000. С 260g турбо пара вече можете да заличите и най-упоритите гънки с едно движение. Започнете за нула време с мощност от 3000 W и постигнете перфектни резултати със силна непрекъсната пара.
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Марка ютии

Най-силната пара с интелигентна мощност

Перфектни резултати в едно движение

  • 3000 W мощност

  • 100 г/мин непрекъсната пара

  • 260 g турбо парен удар

  • Гарантирано без изгаряния

Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара

Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара

Започнете гладенето си за нула време с повече мощност за бързо загряване.

До 100 г/мин мощна непрекъсната пара

До 100 г/мин мощна непрекъсната пара

Серия Azur 8000 осигурява до 100 г/мин допълнително мощна и постоянна пара за по-бързо премахване на гънки.

260 g турбо парата се справя дори и с най-упоритите гънки

260 g турбо парата се справя дори и с най-упоритите гънки

Изключително дългият парен удар осигурява по-голяма сила за премахване на трудни гънки от по-дебели тъкани, като любимите ви дънки. До 260 g турбо пара за още по-оптимизирано гладене.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.3

от 5

29

Отзиви

4

27/03/2026

България

България

Удесен продукт

Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

05/02/2025

Srbija

Srbija

Zadovoljni korisnik

Optimalna temperatura i snažna para savršena kombinacija.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Предимства

Кабель, система подачі пару

Недостатъци

Не виявлено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

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