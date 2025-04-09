Марка ютии
3000 W мощност
90 г/мин непрекъсната пара
260 g турбо парен удар
Гарантирано без изгаряния
Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.
Плъзгайте плавно върху гънките с изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite, която е нежна към дрехите ви. Изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite е издръжлива, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично.
Награди
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ája 20
09/04/2025
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů
Предимства
Super funkce
Недостатъци
Zatím nejsou
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Žehla 666
08/04/2025
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bez problémů.
Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Obilí
03/03/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Skvělá žehlička.
Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.
Предимства
Bez regulace teploty.
Недостатъци
Nic.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička