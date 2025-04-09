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  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение

Azur от серия 8000Парна ютия

DST8041/80

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

2 Награди

Перфектни резултати в едно движение
Мощно гладене с новата ни серия Philips Azur 8000. С 260g турбо пара вече можете да заличите и най-упоритите гънки с едно движение. Започнете за нула време с мощност от 3000 W и постигнете перфектни резултати със силна непрекъсната пара.
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Марка ютии

Най-силната пара с интелигентна мощност

Перфектни резултати в едно движение

  • 3000 W мощност

  • 90 г/мин непрекъсната пара

  • 260 g турбо парен удар

  • Гарантирано без изгаряния

Една настройка на температурата, гарантираща, че няма да изгорите дрехите си

Една настройка на температурата, гарантираща, че няма да изгорите дрехите си

Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро плъзгане и издръжливост

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро плъзгане и издръжливост

Плъзгайте плавно върху гънките с изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite, която е нежна към дрехите ви. Изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite е издръжлива, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Безпроблемно гладене с интелигентно автоматично подаване на пара

Безпроблемно гладене с интелигентно автоматично подаване на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů

Предимства

Super funkce

Недостатъци

Zatím nejsou

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Bez problémů.

Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Skvělá žehlička.

Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.

Предимства

Bez regulace teploty.

Недостатъци

Nic.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

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