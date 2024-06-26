Марка ютии
3000 W мощност
90 г/мин непрекъсната пара
260 g турбо парен удар
Гарантирано без изгаряния
Бързото премахване на накип помага да се поддържа оптималното функциониране чрез премахване на натрупването на калций или варовик.
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично.
Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.
Награди
3.3
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Предимства
Automatická teplota
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička