Kod glačala serije Azur 8000 - DST8040/30 se prilikom glačanja i čuje i pod rukom osjeti kao da voda ključa unutar glačala. Super mi je ova funkcija Optimal temp i zbog toga sam ponovno kupila Philips glačalo, ali me brine ovo što se sad događa s vodom obzirom da kod prvog glačala to nije bio slučaj.