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  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение

Azur от серия 8000Парна ютия

DST8040/30

3.3
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

2 Награди

Перфектни резултати в едно движение
Мощно гладене с новата ни серия Philips Azur 8000. С 260g турбо пара вече можете да заличите и най-упоритите гънки с едно движение. Започнете за нула време с мощност от 3000 W и постигнете перфектни резултати със силна непрекъсната пара.
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Марка ютии

Най-силната пара с интелигентна мощност

Перфектни резултати в едно движение

  • 3000 W мощност

  • 90 г/мин непрекъсната пара

  • 260 g турбо парен удар

  • Гарантирано без изгаряния

Бързо премахване на накип за дълготрайно функциониране

Бързо премахване на накип за дълготрайно функциониране

Бързото премахване на накип помага да се поддържа оптималното функциониране чрез премахване на натрупването на калций или варовик.

Безпроблемно гладене с интелигентно автоматично подаване на пара

Безпроблемно гладене с интелигентно автоматично подаване на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично.

Една оптимална настройка на температурата, която гарантира, че няма да изгорите дрехите си

Една оптимална настройка на температурата, която гарантира, че няма да изгорите дрехите си

Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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3.3

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Предимства

Automatická teplota

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

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