DST8030/70
Марка ютии
3000 W мощност
80 g/min непрекъсната пара
240 g турбо парен удар
Гарантирано без изгаряния
С непрекъснат поток на пара от 80g/min нито едно плъзгане върху дрехите ви не е напразно, така че можете да премахвате гънките по-бързо.
Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.
Бързото премахване на накип помага да се поддържа оптималното функциониране чрез премахване на натрупването на калций или варовик.
Награди
1.5
от 5
4
Отзиви
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Предимства
regulace teploty - super
Недостатъци
rukojeť vrže
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Philips lover M
18/04/2025
България
Stopped working twice within a period of 2.5 years
After one year and a half the iron stopped working and was brought to the local Philips service representative. They changed 3 parts and said everything should be fine. 7 months later, the iron stopped working again and the guarantee was over too. I am now over with Philips irons too. Cheers and good luck!
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8030/70 Парна ютия
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8030/70 Парна ютия