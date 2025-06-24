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  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение
  • Перфектни резултати в едно движение

Azur от серия 8000Парна ютия

DST8030/70

1.5
| (4) Отзиви

2 Награди

Перфектни резултати в едно движение
Мощно гладене с новата ни серия Philips Azur 8000. С 240 г турбо пара вече можете да заличите и най-упоритите гънки с едно движение. Започнете за нула време с мощност от 3000 W и постигнете перфектни резултати със силна непрекъсната пара.
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Марка ютии

Най-силната пара с интелигентна мощност

Перфектни резултати в едно движение

  • 3000 W мощност

  • 80 g/min непрекъсната пара

  • 240 g турбо парен удар

  • Гарантирано без изгаряния

До 80g/min силен непрекъснат поток на пара

До 80g/min силен непрекъснат поток на пара

С непрекъснат поток на пара от 80g/min нито едно плъзгане върху дрехите ви не е напразно, така че можете да премахвате гънките по-бързо.

Една настройка на температурата, гарантираща че няма да изгорите дрехите си

Една настройка на температурата, гарантираща че няма да изгорите дрехите си

Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.

Бързо премахване на накип за дълготрайно функциониране

Бързо премахване на накип за дълготрайно функциониране

Бързото премахване на накип помага да се поддържа оптималното функциониране чрез премахване на натрупването на калций или варовик.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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1.5

от 5

4

Отзиви

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Предимства

regulace teploty - super

Недостатъци

rukojeť vrže

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

18/04/2025

България

България

Stopped working twice within a period of 2.5 years

After one year and a half the iron stopped working and was brought to the local Philips service representative. They changed 3 parts and said everything should be fine. 7 months later, the iron stopped working again and the guarantee was over too. I am now over with Philips irons too. Cheers and good luck!

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8030/70 Парна ютия

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8030/70 Парна ютия

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