Poštovani, hvala vam što ste odvojili vreme da podelite vaše iskustvo. Žao nam je što vam model pegle DST8030/70 ne odgovara u potpunosti u pogledu težine. Razumemo da je komfor prilikom peglanja veoma važan, i ukoliko biste želeli da istražite lakše modele, naš tim korisničke podrške rado će vam pomoći da pronađete opciju koja najviše odgovara vašim navikama i potrebama. Što se tiče poteškoća sa curenjem vode - do ovoga ponekad može doći kada se funkcija dodatnog snažnog mlaza pare koristi više puta uzastopno u kratkom intervalu. U takvim situacijama para se može kondenzovati i zadržati na stopalu pegle, što može izgledati kao curenje vode. Preporučujemo da nastavite sa peglanjem u horizontalnom položaju i napravite kraću pauzu pre ponovne upotrebe funkcije snažnog mlaza pare, kako bi se pegla optimalno pripremila za sledeći ciklus pare. Ukoliko se problem ponovi ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja, molimo vas da kontaktirate naš tim za korisničku podršku putem telefona ili društvenih mreža. Rado ćemo detaljnije istražiti situaciju i pružiti vam odgovarajuću pomoć. Srdačan pozdrav, Philips Home Living Team