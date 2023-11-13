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  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време
  • Перфектни резултати за нула време

Azur от серия 8000Парни ютии

DST8021/30

1
| (1) Рецензия

2 Награди

Перфектни резултати за нула време
Безпроблемно гладете с новата ни серия Azur 8000 на Philips. Започнете за нула време с 3000 W за бързо загряване и мощна работа. Нашата OptimalTEMP технология гарантира, че няма изгаряния по никои тъкани за гладене за ваше спокойствие.
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Марка ютии

Няма настройки, няма проблеми

Перфектни резултати за нула време

  • 3000 W мощност

  • Гарантирано без изгаряния

  • Гладеща повърхност SteamGlide Elite

  • 55 г/мин непрекъсната пара

240 g парен удар се справя дори и с най-упоритите гънки

240 g парен удар се справя дори и с най-упоритите гънки

240 g силен парен удар за премахване на упорити гънки от всичките ви дрехи.

Една настройка на температурата, гарантираща че няма да изгорите дрехите си

Една настройка на температурата, гарантираща че няма да изгорите дрехите си

Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро плъзгане и издръжливост

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро плъзгане и издръжливост

Плъзгайте плавно върху гънките с изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite, която е нежна към дрехите ви. Изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite е издръжлива, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

13/11/2023

България

България

Некачествена ютия

Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.

Недостатъци

Шумна и бързо се развали

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

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