DST8021/30
Марка ютии
3000 W мощност
Гарантирано без изгаряния
Гладеща повърхност SteamGlide Elite
55 г/мин непрекъсната пара
240 g силен парен удар за премахване на упорити гънки от всичките ви дрехи.
Една оптимална настройка за всички тъкани, които могат да се гладят. Гарантирано без изгаряния. Благодарение на технологията OptimalTEMP ние гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на тъкан, която може да бъде гладена, и можете да гладите всичко – от дънки до коприна, от бельо до кашмир, безопасно, във всякакъв ред, без да чакате температурата да се регулира и без предварително сортиране на дрехи.
Плъзгайте плавно върху гънките с изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite, която е нежна към дрехите ви. Изключително гладката гладеща повърхност SteamGlide Elite е издръжлива, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
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1.0
от 5
1
Рецензия
Olq22
13/11/2023
България
Некачествена ютия
Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.
Недостатъци
Шумна и бързо се развали
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии
Този отзив е направен за Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии