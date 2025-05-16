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  • Перфектни резултати за нула време

Azur от серия 8000Парна ютия

DST8020/20

2.8
| (4) Отзиви

2 Награди

Перфектни резултати за нула време
Безпроблемно гладете с новата ни серия Azur 8000 на Philips. Започнете за нула време с 3000 W за бързо загряване и мощна работа. Нашата OptimalTEMP технология гарантира, че няма изгаряния по никои тъкани за гладене за ваше спокойствие.
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Марка ютии

Няма настройки, няма проблеми

Перфектни резултати за нула време

  • 3000 W мощност

  • Гарантирано без изгаряния

  • Гладеща повърхност SteamGlide Elite

  • 55 г/мин непрекъсната пара

Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара

Мощност 3000 W за бързо загряване и силна пара

Започнете гладенето си за нула време с повече мощност за бързо загряване.

До 55g/min силен непрекъснат поток на пара

До 55g/min силен непрекъснат поток на пара

С непрекъснат поток на пара от 55 g/min нито едно плъзгане върху дрехите ви не е напразно, така че можете да премахвате гънките по-бързо.

240 g парен удар се справя дори и с най-упоритите гънки

240 g парен удар се справя дори и с най-упоритите гънки

240 g силен парен удар за премахване на упорити гънки от всичките ви дрехи.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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2.8

от 5

4

Отзиви

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Предимства

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Недостатъци

Zatím nic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Предимства

automatické nastavení teploty

Недостатъци

kabel není jak namotat na žehličku

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Недостатъци

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

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