DST8020/20
Марка ютии
3000 W мощност
Гарантирано без изгаряния
Гладеща повърхност SteamGlide Elite
55 г/мин непрекъсната пара
Започнете гладенето си за нула време с повече мощност за бързо загряване.
С непрекъснат поток на пара от 55 g/min нито едно плъзгане върху дрехите ви не е напразно, така че можете да премахвате гънките по-бързо.
240 g силен парен удар за премахване на упорити гънки от всичките ви дрехи.
Награди
2.8
от 5
4
Отзиви
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Предимства
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Недостатъци
Zatím nic
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Предимства
automatické nastavení teploty
Недостатъци
kabel není jak namotat na žehličku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Katarina95
15/03/2026
Srbija
Los kvalitet proizvoda
Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.
Недостатъци
Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru
Този отзив е направен за Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru