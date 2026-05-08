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  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата

Серия 7000HV парна ютия, магично тъмнолилаво

DST7061/30

4.9
| (24) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Гарантирана ефективност на парата
Ексклузивна гладеща повърхност SteamGlide Elite с подобрена устойчивост на надраскване и Quick Calc Release за дълготрайна ефективност.
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Марка ютии

Основа SteamGlideElite, оптимално плъзгане и издръжливост

Гарантирана ефективност на парата

  • 55 г/мин непрекъсната пара

  • 3000 W

  • Гладеща повърхност SteamGlide Elite

  • Парен удар 250 г

  • Предпазно автоматично изключване

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

SteamGlide Elite: гладеща повърхност с най-добро плъзгане и устойчивост на надраскване

SteamGlide Elite: гладеща повърхност с най-добро плъзгане и устойчивост на надраскване

Ексклузивната гладеща повърхност SteamGlide Elite на Philips е най-добрата ни гладеща повърхност за изключително плъзгане и максимална устойчивост на надраскване.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

24

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Предимства

1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Предимства

Якісна річ на свої кошти

Недостатъци

Не бачу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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