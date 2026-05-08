Марка ютии
55 г/мин непрекъсната пара
3000 W
Гладеща повърхност SteamGlide Elite
Парен удар 250 г
Предпазно автоматично изключване
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.
Ексклузивната гладеща повърхност SteamGlide Elite на Philips е най-добрата ни гладеща повърхност за изключително плъзгане и максимална устойчивост на надраскване.
Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.
4.9
от 5
24
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Предимства
1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Предимства
Якісна річ на свої кошти
Недостатъци
Не бачу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur