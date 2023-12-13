Марка ютии
55 г/мин непрекъсната пара
3000 W
Гладеща повърхност SteamGlide Elite
Парен удар 250 г
Предпазно автоматично изключване
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.
Ексклузивната гладеща повърхност SteamGlide Elite на Philips е най-добрата ни гладеща повърхност за изключително плъзгане и максимална устойчивост на надраскване.
Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Pajka!
13/12/2023
Česká republika
Ergonomická žehlička
Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.
Предимства
Perfektně napařuje
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Martin5.0
13/12/2023
Česká republika
Praktická i pro chlapa
Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.
Предимства
Automatické vypnutí, výkonná síla páry
Недостатъци
Žádných jsem si nevšiml
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
JitkaF
13/12/2023
Česká republika
Lehká a snadno ovladatelná
Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.
Предимства
možnost použití vody z kohoutku
Недостатъци
na žádné jsem zatím nepřišla
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá