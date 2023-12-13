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  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата

Серия 7000Парна ютия HV, синьо/жълто

DST7060/20

5
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Гарантирана ефективност на парата
Ексклузивна гладеща повърхност SteamGlide Elite с подобрена устойчивост на надраскване и Quick Calc Release за дълготрайна ефективност.
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Марка ютии

Основа SteamGlideElite, оптимално плъзгане и издръжливост

Гарантирана ефективност на парата

  • 55 г/мин непрекъсната пара

  • 3000 W

  • Гладеща повърхност SteamGlide Elite

  • Парен удар 250 г

  • Предпазно автоматично изключване

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

SteamGlide Elite: най-добрата гладеща повърхност и устойчивост на надраскване

SteamGlide Elite: най-добрата гладеща повърхност и устойчивост на надраскване

Ексклузивната гладеща повърхност SteamGlide Elite на Philips е най-добрата ни гладеща повърхност за изключително плъзгане и максимална устойчивост на надраскване.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ergonomická žehlička

Ergonomicky žehlička perfektně sedne do ruky. Oproti staršímu modelu, který mám doma perfektně napařuje. Velice oceňuji přídavný proud páry po stisku zevnitř rukojeti. Nemám ráda lehké žehličky a tato na váhu naprosto ideální – výborná. Dále oceňuji automatické odvápnění. Je velmi pohodlná a rychle nahřátá.

Предимства

Perfektně napařuje

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická i pro chlapa

Super padne do ruky a díky automatickému vypnutí snad už nic nespálím.

Предимства

Automatické vypnutí, výkonná síla páry

Недостатъци

Žádných jsem si nevšiml

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

13/12/2023

Česká republika

Česká republika

Lehká a snadno ovladatelná

Osobně nerada žehlím, ale s touto žehličkou mě to začíná bavit. Je lehoučká a při žehlení není cítit sebemenší odpor vůči látce. Obrovskou výhodu vidím v tom, že mohu použít vodu z kohoutku.

Предимства

možnost použití vody z kohoutku

Недостатъци

na žádné jsem zatím nepřišla

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7060/20 Napařovací žehlička modrá/žlutá

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