ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата

Серия 7000Парна ютия HV, опаловозелено/ментово

DST7031/70

4.4
| (85) Отзиви | 88% препоръчват този продукт
Гарантирана ефективност на парата
Дълготрайна ефективност с Quick Calc Release и гладеща повърхност SteamGlide Plus с подобрена устойчивост на надраскване.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Благодарение на нашия подобрен парен удар

Гарантирана ефективност на парата

  • 50 г/мин непрекъсната пара

  • Парен удар 250 г

  • Гладеща повърхност SteamGlide Plus

  • Предпазно автоматично изключване

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата гладеща повърхност SteamGlide Plus осигурява високо качество на плъзгането по всякакви дрехи. С висока устойчивост на надраскване и износване, незалепваща и лесна за почистване.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.4

от 5

85

Отзиви

88%

препоръчват този продукт

4
3

08/05/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Швидко розігрівається

Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска

02/04/2023

Україна

Україна

найліпший вибір

Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую

Предимства

хороша міцне покриття, та добрий паровий удар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

29/03/2023

Україна

Україна

Хороша праска.

Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.

Предимства

Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.

Недостатъци

Не виявлено

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!