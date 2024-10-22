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  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата

Серия 7000HV парна ютия, тъмносиньо

DST7030/20

4
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Гарантирана ефективност на парата
Дълготрайна ефективност с Quick Calc Release и гладеща повърхност SteamGlide Plus с подобрена устойчивост на надраскване.
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Марка ютии

Благодарение на нашия подобрен парен удар

Гарантирана ефективност на парата

  • 50 г/мин непрекъсната пара

  • Парен удар 250 г

  • Гладеща повърхност SteamGlide Plus

  • Предпазно автоматично изключване

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Недостатъци

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Предимства

Не пригодах подошва

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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