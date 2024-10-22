Марка ютии
50 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 250 г
Гладеща повърхност SteamGlide Plus
Предпазно автоматично изключване
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.
Quick Calc Release за лесно почистване на вашата ютия и дълготрайна ефективност на парата.
Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.
4.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Потвърден купувач
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Потвърден купувач
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Недостатъци
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Предимства
Не пригодах подошва
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur