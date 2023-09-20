Марка ютии
50 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 250 г
Гладеща повърхност SteamGlide Plus
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.
Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.
Нашата гладеща повърхност SteamGlide Plus осигурява високо качество на плъзгането по всякакви дрехи. С висока устойчивост на надраскване и износване, незалепваща и лесна за почистване.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Предимства
velká, váží akorát
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá