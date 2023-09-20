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  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата
  • Гарантирана ефективност на парата

Серия 7000HV парна ютия, искрящосиньо/памучносиньо

DST7020/20

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Гарантирана ефективност на парата
Дълготрайна ефективност с Quick Calc Release и гладеща повърхност SteamGlide Plus с подобрена устойчивост на надраскване.
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Марка ютии

Благодарение на нашия подобрен парен удар

Гарантирана ефективност на парата

  • 50 г/мин непрекъсната пара

  • Парен удар 250 г

  • Гладеща повърхност SteamGlide Plus

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

До 250 г парни удари за премахване на упорити гънки

Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите ви от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Гладеща повърхност SteamGlide Plus

Нашата гладеща повърхност SteamGlide Plus осигурява високо качество на плъзгането по всякакви дрехи. С висока устойчивост на надраскване и износване, незалепваща и лесна за почистване.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Предимства

velká, váží akorát

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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