Марка ютии
45 г/мин непрекъсната пара
220 г парен удар
Гладеща повърхност SteamGlide Plus
Прониква по-надълбоко в тъканите за лесно отстраняване на упорити гънки.
Системата за спиране на прокапването предотвратява течове, за да избегнете петна от водни капки и да гладете с увереност при всяка температура.
Нашата гладеща повърхност SteamGlide Plus осигурява високо качество на плъзгането по всякакви дрехи. С висока устойчивост на надраскване и износване, незалепваща и лесна за почистване.
4.4
от 5
85
Отзиви
88%
препоръчват този продукт
Бугімен
08/05/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Швидко розігрівається
Швидко розігрівається, добре розпрасовує, не присипає до тканини
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Azur Серія 7000 DST7040/80 Парова праска
Дантес
02/04/2023
Україна
Част от промоцията
найліпший вибір
Доброго дня, вирішив залишити відгук щоб інші також зробили розумний вибір. Придбав нещодавно цю праску бо наша вже зовсім не хотіла працювати, хоча була одна з найдорощчих, виявилось що в магазині нас не надули та порекомендували дійсно добру річ. Має міцний паровий удар та добру постійну пару, що для мене дуже важливо. Дуже подобаєтся мені та жінці усім рекомендую
Предимства
хороша міцне покриття, та добрий паровий удар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Oksana1967
29/03/2023
Україна
Хороша праска.
Праска нагрівається буквально за декілька секунд. Має зручну форму підошви, що дозволяє легко пасувати сорочки з ґудзиками і підошва стійка до подряпин, що не страшнобіля тих самих ґудзиків прасувати. Не залишає блиску на речах і має відмінний паровий удар.
Предимства
Паровий удар, дизайн, підошва, ціна.
Недостатъци
Не виявлено
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cерія 7500 DST7510/80 Парова праска Azur