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Прекратен продукт

Серия 5000Парна ютия

DST5030/80

4.7
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създадена за отлични резултати, ден след ден
За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С гладещата си повърхност SteamGlide Plus с покритие против издраскване, постоянен силен поток пара и вградена функция за почистване на накип тази висококачествена ютия ви осигурява дълготрайни перфектни резултати.
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Марка ютии

Гладещата повърхност SteamGlide Plus издържа 4 пъти повече*

Създадена за отлични резултати, ден след ден

  • 2400 W мощност

  • 45 г/мин непрекъсната пара

  • 180 г парен удар

  • SteamGlide Plus

2400 W за бързо загряване

2400 W за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Устойчива на надраскване гладеща повърхност осигурява добро плъзгане

Устойчива на надраскване гладеща повърхност осигурява добро плъзгане

Нашата специална гладеща повърхност SteamGlide Plus се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването пази дрехите от петна при гладене

Системата за спиране на прокапването Drip Stop позволява уверено гладене на фини дрехи при ниски температури. Няма нужда да се тревожите за причиняващи петна водни капки.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Предимства

Якість, функціональність

Недостатъци

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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