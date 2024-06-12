DST3041/30
Марка ютии
2600 W мощност
40 г/мин непрекъсната пара
200 г парен удар
Керамика
Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.
Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
5.0
от 5
1
Рецензия
Dalinka
12/06/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
dobrý poměr výkon/cena
žehlička lehká, příjemná do ruky, dobře napařuje, spokojenost
Този отзив е направен за 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička
Този отзив е направен за 3000 Series DST3041/30 Parní žehlička