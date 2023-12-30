ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка

Серия 3000Парна ютия

DST3031/20

1.5
| (2) Отзиви
Мощна пара, която се справя с всяка гънка
Нашата парна ютия, серия 3000, улеснява гладенето чрез мощните парни удари, които се справят с упоритите гънки. Керамичната гладеща повърхност осигурява гладко плъзгане, а водният резервоар с капацитет 300 ml е достатъчно голям, за да се справи с по-малки купчини за гладене без нужда от повторно пълнене.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Парен удар до 180 g

Мощна пара, която се справя с всяка гънка

  • 2400 W мощност

  • 40 г/мин непрекъсната пара

  • 180 г парен удар

  • Керамика

Парен удар до 180 грама за допълнителна мощност

Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.

Непрекъсната пара до 40 g/min за постоянна работа

Непрекъсната пара до 40 g/min за постоянна работа

Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.

2400 вата за бързо загряване

2400 вата за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

1.5

от 5

2

Отзиви

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Предимства

Je výhodou to, že je funkční??

Недостатъци

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Този отзив е направен за 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Този отзив е направен за 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Недостатъци

Loše stopalo pegle

Този отзив е направен за Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Този отзив е направен за Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!