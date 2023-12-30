DST3031/20
Марка ютии
2400 W мощност
40 г/мин непрекъсната пара
180 г парен удар
Керамика
Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.
Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
1.5
от 5
2
Отзиви
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Предимства
Je výhodou to, že je funkční??
Недостатъци
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Този отзив е направен за 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Този отзив е направен за 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Недостатъци
Loše stopalo pegle
Този отзив е направен за Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Този отзив е направен за Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo