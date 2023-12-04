DST3030/70
Марка ютии
2400 W мощност
40 г/мин непрекъсната пара
180 г парен удар
Керамика
Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.
Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
3.6
от 5
5
Отзиви
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Потвърден купувач
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička