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  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка
  • Мощна пара, която се справя с всяка гънка

Серия 3000Парна ютия

DST3020/20

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Мощна пара, която се справя с всяка гънка
Нашата парна ютия, серия 3000, улеснява гладенето чрез мощните парни удари, които се справят с упоритите гънки. Керамичната гладеща повърхност осигурява гладко плъзгане, а водният резервоар с капацитет 300 ml е достатъчно голям, за да се справи с по-малки купчини за гладене без нужда от повторно пълнене.
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Марка ютии

Парен удар до 160 g

Мощна пара, която се справя с всяка гънка

  • 2200 W мощност

  • 35 г/мин непрекъсната пара

  • Парен удар 160 г

  • Керамика

Парен удар до 160 грама за допълнителна мощност

Парен удар до 160 грама за допълнителна мощност

Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.

Непрекъсната пара до 35 г/мин за постоянна работа

Непрекъсната пара до 35 г/мин за постоянна работа

Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.

2200 вата за бързо загряване

2200 вата за бързо загряване

Осигурява бързо загряване и мощност при работа.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/09/2024

Hrvatska

Hrvatska

Dobra klasična pegla

Ovo sam uzela za kuću u kojoj se boravi jako rijetko pa se ne pegla često. Cijena je pristupačna, a pegla odradi svoje. Naravno, nije kao parne postaje, ali nije ni za očekivati.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo

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