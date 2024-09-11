Марка ютии
2200 W мощност
35 г/мин непрекъсната пара
Парен удар 160 г
Керамика
Силният паров удар осигурява допълнителна сила за по-дълбоко проникване в тъканта и лесно разгъване на трудните за премахване гънки.
Силен и постоянен поток на пара за по-бързо отстраняване на гънките.
Осигурява бързо загряване и мощност при работа.
5.0
от 5
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Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Kaktus49
11/09/2024
Hrvatska
Dobra klasična pegla
Ovo sam uzela za kuću u kojoj se boravi jako rijetko pa se ne pegla često. Cijena je pristupačna, a pegla odradi svoje. Naravno, nije kao parne postaje, ali nije ni za očekivati.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3000 DST3020/20 Parno glačalo