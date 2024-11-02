Марка ютии
Незалепваща гладеща повърхност
Променлива настройка на парата
До 90 g усилване на парата
Убива 99,99% от бактериите**
Calc-clean
Eco режим за намалена консумация на енергия за икономия на разходи и устойчивост.
Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.
Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Предимства
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Недостатъци
Zatím žádný.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Предимства
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Недостатъци
nic mě nenapadá
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
В сравнение с Philips Featherlight Plus
Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.