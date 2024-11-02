ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно
  • Бързо и удобно

Серия 1000Парна ютия

DST1020/30

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Бързо и удобно
Серия 1000 прави гладенето лесно и бързо с незалепваща гладеща повърхност и променлива настройка на парата за ефективно премахване на гънките по всички тъкани. Големият резервоар за вода ви позволява да гладите повече дрехи с по-малко пълнения.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Необходими са по-малко пълнения с вода*

Бързо и удобно

  • Незалепваща гладеща повърхност

  • Променлива настройка на парата

  • До 90 g усилване на парата

  • Убива 99,99% от бактериите**

  • Calc-clean

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия

Eco режим за намалена консумация на енергия за икономия на разходи и устойчивост.

Лесно управление на температурата

Лесно управление на температурата

Управлението за повишаване на температурата и променливата настройка на парата са лесни за използване и прецизни. Винаги ще разполагате с правилната температура и пара за дрехата си.

Разтвор за премахване на варовик

Разтвор за премахване на варовик

Премахване на варовик за удължаване на живота на ютията

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

02/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zehlicka

Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.

Предимства

Jednoduchost, přehlednost ovládání.

Недостатъци

Zatím žádný.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!

Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!

Предимства

Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design

Недостатъци

nic mě nenapadá

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с Philips Featherlight Plus

      2. Тествани външно върху памучна тъкан за E.Coli, S. Aureus и C. Albicans, 10 s използване на пара.