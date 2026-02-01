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Прекратен продукт

Портативно зарядно USB устройство

DLP2720/00

Тънка и мощна външна батерия

Голям капацитет до 20 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. USB-C с PD за максимална мощност за зареждане на външната батерия.

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с преносимия резервен захранващ пакет

Тънка и мощна външна батерия

  • 20 000 mAh

  • 2 USB порта за зареждане

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

Работи навсякъде - чудесно, когато сте далеч от източници на захранване

Дори когато наблизо няма стенно и автомобилно зарядно устройство, можете да заредите батерията на устройството си с удобния комплект батерии. Интелигентният комплект батерии поема захранването на устройството и когато го извадите след употреба, батерията на устройството ви е все така напълно заредена.

5 V/2,1 A порт за бързо зареждане

Технически данни

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