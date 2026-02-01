Работи навсякъде - чудесно, когато сте далеч от източници на захранване

Дори когато наблизо няма стенно и автомобилно зарядно устройство, можете да заредите батерията на устройството си с удобния комплект батерии. Интелигентният комплект батерии поема захранването на устройството и когато го извадите след употреба, батерията на устройството ви е все така напълно заредена.