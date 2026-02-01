Прекратен продукт
DLP2720/00
Тънка и мощна външна батерия
Голям капацитет до 20 000 mAh с безвредна литиево-полимерна батерия. Без повече затруднения, когато батерията на телефона ви е изтощена. USB-C с PD за максимална мощност за зареждане на външната батерия.
20 000 mAh
2 USB порта за зареждане
2 USB порта зареждат две устройства едновременно
Дори когато наблизо няма стенно и автомобилно зарядно устройство, можете да заредите батерията на устройството си с удобния комплект батерии. Интелигентният комплект батерии поема захранването на устройството и когато го извадите след употреба, батерията на устройството ви е все така напълно заредена.
Отзиви