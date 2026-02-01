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Прекратен продукт

Автомобилно зарядно устройство

DLP2521/00

Портове 1C 1A на зарядно устройство за автомобил

Зареждайте най-новите си устройства през USB-C порт с поддръжка за PD, за да оптимизирате мощността на зареждане и да сведете до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.

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36 W изходна мощност с Power Delivery

Портове 1C 1A на зарядно устройство за автомобил

  • USB A и USB портове за зареждане

  • Подаване на мощност

  • Метален корпус

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

2 USB порта зареждат две устройства едновременно

Интелитегнтна защита срещу прегряване, пренапрежение и максимална токова защита

Интелигентна защита срещу прегряване, свръхнапрежение и свръхток

USB-C порт с поддръжка на доставяне на мощност

USB-C е най-новият конектор за зареждане, който сега е приет от мобилни устройства, като мобилни телефони, външни камери и таблети. PD (доставяне на мощност) е USB стандарт за доставяне на мощност, който определя стандарта за доставяне на мощност от 15 W, 27 W, 45 W и до 100 W.

Технически данни

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