USB-C порт с поддръжка на доставяне на мощност

USB-C е най-новият конектор за зареждане, който сега е приет от мобилни устройства, като мобилни телефони, външни камери и таблети. PD (доставяне на мощност) е USB стандарт за доставяне на мощност, който определя стандарта за доставяне на мощност от 15 W, 27 W, 45 W и до 100 W.