Прекратен продукт
DLP2521/00
Портове 1C 1A на зарядно устройство за автомобил
Зареждайте най-новите си устройства през USB-C порт с поддръжка за PD, за да оптимизирате мощността на зареждане и да сведете до минимум времето за зареждане. Също така използвайте USB-A порта, за да зареждате едновременно другите си устройства.
USB A и USB портове за зареждане
Подаване на мощност
Метален корпус
2 USB порта зареждат две устройства едновременно
Интелигентна защита срещу прегряване, свръхнапрежение и свръхток
USB-C е най-новият конектор за зареждане, който сега е приет от мобилни устройства, като мобилни телефони, външни камери и таблети. PD (доставяне на мощност) е USB стандарт за доставяне на мощност, който определя стандарта за доставяне на мощност от 15 W, 27 W, 45 W и до 100 W.
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