Прекратен продукт
DLK3532Q/00
Монтиране в автомобил с безжично зареждане с технологията qi
Поставете лесно телефона си с щракване, шарнирно рамо за въртеливо движение и движение по наклон.
10 W
Qi безжично зареждане
Две рамене с възможност за удължаване за лесно монтиране и сваляне на устройството с една ръка
За зареждане с мощност 10 W е необходимо зарядно устройство за бързо зареждане. Идентифицира стандарта за зареждане на вашето стенно зарядно устройство или разклонител, за да осигури автоматично по-бързо зареждане.
Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.
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