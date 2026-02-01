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Прекратен продукт

Монтаж в автомобил и на бюро

DLK3532Q/00

Монтиране в автомобил с безжично зареждане с технологията qi

Поставете лесно телефона си с щракване, шарнирно рамо за въртеливо движение и движение по наклон.

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Поставете лесно телефона си с щракване

Монтиране в автомобил с безжично зареждане с технологията qi

  • 10 W

  • Qi безжично зареждане

За лесно монтиране и сваляне на устройството с една ръка

Две рамене с възможност за удължаване за лесно монтиране и сваляне на устройството с една ръка

Бързо 10 W безжично зареждане

За зареждане с мощност 10 W е необходимо зарядно устройство за бързо зареждане. Идентифицира стандарта за зареждане на вашето стенно зарядно устройство или разклонител, за да осигури автоматично по-бързо зареждане.

Qi безжична технология

Безжичното зареждане, Qi технологията, е широко разпространено сред смартфоните и други мобилни устройства. Безжичните зарядни устройства на Philips са съвместими с телефони и други устройства с Qi безжична технология. Просто поставете устройствата на тази подложка и ще се насладите на безпроблемното зареждане.

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