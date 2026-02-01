Прекратен продукт
DLC5206C/00
USB-C към USB-C първокласен кабел с оплетка
Първокласен кабел с дължина от 6 фута за допълнителна гъвкавост при зареждане на устройства с USB-C
Синхронизиране и зареждане
2 м
Черен кабел с оплетка
Кабел за зареждане, тестван за устойчивост над 10 000 пъти за тежки условия на работа
Понякога по-дългият кабел е точно това, от което се нуждаете с цел по-лесен достъп и удобство
USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C
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