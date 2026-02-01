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Прекратен продукт

USB-A към USB-C кабел

DLC5204A/00

USB-A към USB-C първокласен кабел с оплетка

Първокласен кабел с дължина от 4 фута за допълнителна гъвкавост при зареждане на устройства с USB-C

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USB-A към USB-C първокласен кабел с оплетка

  • Синхронизиране и зареждане

  • 1,2 метра/4 фута

  • Черен кабел с оплетка

Работи с вашите налични USB зарядни устройства за контакт или автомобил

Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.

Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време

Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.

Поддържа USB 2.0 трансфер на данни

Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни

Технически данни

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