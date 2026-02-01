Прекратен продукт
DLC5204A/00
USB-A към USB-C първокласен кабел с оплетка
Първокласен кабел с дължина от 4 фута за допълнителна гъвкавост при зареждане на устройства с USB-C
Синхронизиране и зареждане
1,2 метра/4 фута
Черен кабел с оплетка
Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.
Носете го със себе си, дръжте го в бюрото си или заменете с него кабела, който сте изгубили, за да можете да се свързвате и зареждате винаги, когато е необходимо.
Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни
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