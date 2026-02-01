Прекратен продукт
DLC5203U/00
Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка
Работи с вашето съществуващо стенно USB или автоматично зарядно устройство с USB Micro контакт. Също така е чудесен резервен кабел или кабел за смяна!
Синхронизиране и зареждане
1 метър/3,2 фута
Черен кабел с оплетка
Kelvar е добавен към кабела за зареждане за подсилване
Кабел за зареждане, тестван за устойчивост над 10 000 пъти за тежки условия на работа
Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни
Отзиви