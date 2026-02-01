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Прекратен продукт

Кабел от USB към микро-USB

DLC5203U/00

Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка

Работи с вашето съществуващо стенно USB или автоматично зарядно устройство с USB Micro контакт. Също така е чудесен резервен кабел или кабел за смяна!

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Първокласен USB-A към Micro кабел с оплетка

  • Синхронизиране и зареждане

  • 1 метър/3,2 фута

  • Черен кабел с оплетка

Kelvar е добавен към кабела за допълнителна здравина

Kelvar е добавен към кабела за зареждане за подсилване

Тестван за устойчивост над 10 000 пъти

Кабел за зареждане, тестван за устойчивост над 10 000 пъти за тежки условия на работа

Поддържа USB 2.0 трансфер на данни

Поддържа USB 2.0 висока скорост 480 Mbps скорост на трансфер на данни

Технически данни

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