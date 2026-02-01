USB кабел за зареждане от компютър или USB стенно или автомобилно зарядно устройство

Този USB 2.0 кабел се свързва към вашия компютър чрез USB, за лесно зареждане на вашия iPod или iPhone. Може да се използва и за свързване към всяко USB стенно или автомобилно зарядно устройство, за захранване и зареждане на вашия iPod или iPhone.