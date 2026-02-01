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Прекратен продукт

USB-C към Lightning кабел

DLC3106L/00

USB-C към Lightning кабел

Свържете вашия iPhone към Macbook, за да синхронизирате музика, приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството, докато е свързано и работи, с вашето стенно или автомобилно USB-C зарядно устройство. Това е един чудесен кабел – резервен или за смяна!

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USB-C към Lightning кабел

  • Синхронизиране и зареждане

  • 2 м

Работи с вашите налични USB зарядни устройства за контакт или автомобил

Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост

USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C

USB кабел за зареждане от компютър или USB стенно или автомобилно зарядно устройство

Този USB 2.0 кабел се свързва към вашия компютър чрез USB, за лесно зареждане на вашия iPod или iPhone. Може да се използва и за свързване към всяко USB стенно или автомобилно зарядно устройство, за захранване и зареждане на вашия iPod или iPhone.

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