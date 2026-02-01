Прекратен продукт
DLC3106L/00
USB-C към Lightning кабел
Свържете вашия iPhone към Macbook, за да синхронизирате музика, приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството, докато е свързано и работи, с вашето стенно или автомобилно USB-C зарядно устройство. Това е един чудесен кабел – резервен или за смяна!
Синхронизиране и зареждане
2 м
Работи със всеки от вашите налични USB източници на захранване – за контакт, за автомобил или за компютър – за удобно зареждане, когато ви е необходимо.
USB Type-C конектор за зареждане с висока скорост с вашите най-нови устройства, съвместими с Type C
Този USB 2.0 кабел се свързва към вашия компютър чрез USB, за лесно зареждане на вашия iPod или iPhone. Може да се използва и за свързване към всяко USB стенно или автомобилно зарядно устройство, за захранване и зареждане на вашия iPod или iPhone.
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