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Прекратен продукт

докинг станция за iPod/iPhone/iPad

DC390/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Събуждайте се в чудесно настроение

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad, и се радвайте на богат и чист звук. Тази шикозна алуминиева система за поставяне може да зарежда до две устройства едновременно. Тя може да се използва и като будилник, за да започвате деня си с любима песен или радиостанция.

Виж всички предимства

с прекрасна музика от вашия iPod/iPhone/iPad

Събуждайте се в чудесно настроение

  • Алуминий

  • Две места за поставяне

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Алуминиево тяло за качествен вид и звук

Алуминиево тяло за качествен вид и звук

Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

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Този отзив е направен за DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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