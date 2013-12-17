Прекратен продукт
Събуждайте се в чудесно настроение
Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad, и се радвайте на богат и чист звук. Тази шикозна алуминиева система за поставяне може да зарежда до две устройства едновременно. Тя може да се използва и като будилник, за да започвате деня си с любима песен или радиостанция.
Алуминий
Две места за поставяне
RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad