Прекратен продукт
DC291/12
Събуждайте се в чудесно настроение
Тази стилна докинг станция Philips DC291/12 освобождава богатия и чист звук от вашия iPod/iPhone/iPad. Слушайте и едновременно зареждайте вашето устройство или използвайте двете в комплект вместо будилник, за да се събуждате с любимата си музика или радиостанция.
Алуминий
Конструиран за модерния начин на живот, този радиочасовник има две аларми, което позволява да задавате различни часове за събуждане – за работни и почивни дни или за двамата от семейството. Настройките на алармите могат да се направят за еднакви часове за цялата седмица – от понеделник до неделя. Или пък, може да се зададе аларма за по-ранно започване в работните дни и за приятно излежаване в събота и неделя. Каквото и да изберете, тези удобни функции ви спестяват грижите да с играете с различните часове за събуждане всяка вечер.
RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.
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