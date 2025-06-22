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  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане
  • Мощно, но същевременно тихо охлаждане

Серия 5000Вертикален вентилатор

CX5535/00

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Мощно, но същевременно тихо охлаждане
Насладете се на мощно охлаждане с минимален шум и потребление на енергия. Проектиран за висока ефективност, този самостоятелно въртящ се вентилатор осигурява бърз охлаждащ ефект за цялата стая. По желание той може също да добави към въздуха любимите ви аромати.
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Ефективност, качество и комфорт

Мощно, но същевременно тихо охлаждане

  • Въздушен поток на вентилатора 2230 m3/h

  • Дистанционно управление

  • 105 cm тънък дизайн

  • Подходящ за дифузия на аромати

Голямо покритие на въздушния поток за удобно охлаждане

Голямо покритие на въздушния поток за удобно охлаждане

Нашият изходен отвор за въздух е проектиран да бъде широк и висок, осигурявайки максимално покритие и бързо охлаждане на цялата стая. С функция за въртене на 60° вентилаторът може да достигне до което и да било необходимо за вас място, като гарантира, че цялата стая е хладна и комфортна.

Режим за всяко настроение

Режим за всяко настроение

Персонализирайте напълно работата на вентилатора според нуждите си, независимо дали предпочитате лек полъх, или по-мощен въздушен поток, с трите настройки за скорост. С три универсални режима (Normal (Нормален), Natural Breeze (Eстествен бриз), Silent Sleep (Тих сън) можете да изберете перфектния режим, който да отговаря на вашите предпочитания, и да персонализирате напълно вашия комфорт.

Свръхтихо охлаждане, само 28 dB

Свръхтихо охлаждане, само 28 dB

При 28 dB вентилаторът е дори по-тих от шепот при най-ниската настройка на скоростта. Насладете се на спокойна среда за работа, четене и сън без разсейване.

Технически данни

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Предимства

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Недостатъци

Ще не знайшов

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Предимства

За її

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Предимства

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Недостатъци

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Този отзив е направен за 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Този отзив е направен за 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

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      Откази от отговорност

      1. (1) При покупката на този продукт не са включени етерични масла.

      2. (2) Средното ниво на звука, въз основа на IEC 60704-2-7:2020.