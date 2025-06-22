Въздушен поток на вентилатора 2230 m3/h
Дистанционно управление
105 cm тънък дизайн
Подходящ за дифузия на аромати
Нашият изходен отвор за въздух е проектиран да бъде широк и висок, осигурявайки максимално покритие и бързо охлаждане на цялата стая. С функция за въртене на 60° вентилаторът може да достигне до което и да било необходимо за вас място, като гарантира, че цялата стая е хладна и комфортна.
Персонализирайте напълно работата на вентилатора според нуждите си, независимо дали предпочитате лек полъх, или по-мощен въздушен поток, с трите настройки за скорост. С три универсални режима (Normal (Нормален), Natural Breeze (Eстествен бриз), Silent Sleep (Тих сън) можете да изберете перфектния режим, който да отговаря на вашите предпочитания, и да персонализирате напълно вашия комфорт.
При 28 dB вентилаторът е дори по-тих от шепот при най-ниската настройка на скоростта. Насладете се на спокойна среда за работа, четене и сън без разсейване.
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Предимства
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Недостатъци
Ще не знайшов
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Потвърден купувач
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Предимства
За її
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Предимства
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Недостатъци
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Този отзив е направен за 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Този отзив е направен за 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
(1) При покупката на този продукт не са включени етерични масла.
(2) Средното ниво на звука, въз основа на IEC 60704-2-7:2020.