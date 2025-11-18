Бързо 2-секундно нагряване
Без никакъв шум при 24 dB(A)
Подпомаган от изкуствен интелект за пестене на енергия
Свързано към приложението Air+
Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.
Насладете се на комфорта на топлината с нива на шума от 24 dB(A) – по-тихо от шепот – благодарение на своя безшумен постояннотоков мотор (2). Идеален за спокоен нощен сън, концентрирана офис среда или спокойна атмосфера във вашата всекидневна.
Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология EcoAI се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт с икономия на енергия до 50% (1).
4.6
от 5
25
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Godjito
18/11/2025
България
Част от промоцията
Продуктът има чудесни характеристики
Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.
Предимства
Надежден и компактен
Недостатъци
Не
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Monana
17/11/2025
България
Част от промоцията
Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.
Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Dakstara
17/11/2025
България
Част от промоцията
Чудесен продукт
Най-голямото удобство за мен е таймерът и управлението през приложението. Включвам я преди да тръгна от работа и се прибирам в топъл дом. Страхотно решение!
Предимства
Малък,удобен
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
(1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.
(2) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2
(3) Показаната температура в приложението може да се различава от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред