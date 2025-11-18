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  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си

Компактен керамичен отоплителен уредСерия 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Най-бързият начин да затоплите помещението си
Насладете се на забележителна скорост на нагряване и тиха работа в компактен дизайн. Отличава се с бързо 2-секундно нагряване с регулируема мощност до 2000 W, технология EcoAI за пестене на енергия, свързаност с приложения и усъвършенствани функции за безопасност.
Виж всички предимства

Спестява до 50% енергия спрямо отоплителни уреди с вентилатор (1)

Най-бързият начин да затоплите помещението си

  • Бързо 2-секундно нагряване

  • Без никакъв шум при 24 dB(A)

  • Подпомаган от изкуствен интелект за пестене на енергия

  • Свързано към приложението Air+

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.

Изключително ниски нива на шума

Изключително ниски нива на шума

Насладете се на комфорта на топлината с нива на шума от 24 dB(A) – по-тихо от шепот – благодарение на своя безшумен постояннотоков мотор (2). Идеален за спокоен нощен сън, концентрирана офис среда или спокойна атмосфера във вашата всекидневна.

EcoAI &lt;50% енергия от уреди с вент. (1)

EcoAI <50% енергия от уреди с вент. (1)

Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология EcoAI се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт с икономия на енергия до 50% (1).

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

25

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

4

18/11/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.

Предимства

Надежден и компактен

Недостатъци

Не

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.

Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Чудесен продукт

Най-голямото удобство за мен е таймерът и управлението през приложението. Включвам я преди да тръгна от работа и се прибирам в топъл дом. Страхотно решение!

Предимства

Малък,удобен

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

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      Откази от отговорност

      1. (1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.

      2. (2) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2

      3. (3) Показаната температура в приложението може да се различава от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред