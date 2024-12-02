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  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си
  • Най-бързият начин да затоплите помещението си

Компактен керамичен отоплителен уредСерия 2000

CX2120/01

4.9
| (13) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Най-бързият начин да затоплите помещението си
Насладете се на забележителна скорост на нагряване и тиха работа в компактен дизайн. Отличава се с бързо 2-секундно нагряване с регулируема мощност до 1500 W, усъвършенствани функции за защита и лесна преносимост.
Виж всички предимства

Спестява до 25% енергия спрямо отоплителни уреди с вентилатор (1)

Най-бързият начин да затоплите помещението си

  • Бързо 2-секундно нагряване

  • Без никакъв шум при 24 dB(A)

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 1500 W. Идеален за помещения с площ до 15 m2.

Изключително ниски нива на шума

Изключително ниски нива на шума

Насладете се на комфорта на топлината с нива на шума от 24 dB(A) – по-тихо от шепот – благодарение на своя безшумен постояннотоков мотор (2). Идеален за спокоен нощен сън, концентрирана офис среда или спокойна атмосфера във вашата всекидневна.

5 бр. функции за защита за спокойствие

5 бр. функции за защита за спокойствие

Серията 2000 е създадена с 5 усъвършенствани функции за безопасност: (1) защита от преобръщане, (2) защита от прегряване при 65°, (3) сертифициран от VDE предпазен щепсел, (4) негорими материали и (5) безопасно автоматично изключване след 16 часа неактивност. Осигурява топлина, на която можете да се доверите.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

13

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/12/2024

България

България

Препоръчвам

Продуктът е безшумен, лек и със стилен дизайн. Повишава температурата на стаята бързо. Има три функционални степени на работа.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

23/11/2024

България

България

Домът ми е изключително топъл

Тази печка е адски компактна, но топли като климатик, препоръчвам я!

Предимства

Затопля много бързо

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Предимства

Швидко обігріває кімнату

Недостатъци

Ні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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      Откази от отговорност

      1. (1) Този уред с температурен контрол може да спести до 25% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.

      2. (2) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2