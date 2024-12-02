Бързо 2-секундно нагряване
Без никакъв шум при 24 dB(A)
Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 1500 W. Идеален за помещения с площ до 15 m2.
Насладете се на комфорта на топлината с нива на шума от 24 dB(A) – по-тихо от шепот – благодарение на своя безшумен постояннотоков мотор (2). Идеален за спокоен нощен сън, концентрирана офис среда или спокойна атмосфера във вашата всекидневна.
Серията 2000 е създадена с 5 усъвършенствани функции за безопасност: (1) защита от преобръщане, (2) защита от прегряване при 65°, (3) сертифициран от VDE предпазен щепсел, (4) негорими материали и (5) безопасно автоматично изключване след 16 часа неактивност. Осигурява топлина, на която можете да се доверите.
4.9
от 5
13
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Hisi
02/12/2024
България
Част от промоцията
Препоръчвам
Продуктът е безшумен, лек и със стилен дизайн. Повишава температурата на стаята бързо. Има три функционални степени на работа.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
IceGirl
23/11/2024
България
Част от промоцията
Домът ми е изключително топъл
Тази печка е адски компактна, но топли като климатик, препоръчвам я!
Предимства
Затопля много бързо
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Част от промоцията
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Предимства
Швидко обігріває кімнату
Недостатъци
Ні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Този уред с температурен контрол може да спести до 25% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.
(2) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2