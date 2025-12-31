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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна аудио система

CSM102/12

Води ви лесно към целта

Philips CSM102 ви води лесно към вашата цел, благодарение на високочувствителната антена за точна навигация.

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Води ви лесно към целта

Високочувствителна антена за точна навигация

Работи едновременно като аудио-видео система за развлечения и навигация

С аудио-видео система Philips за гарантирано бърза реакция

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Отзиви

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