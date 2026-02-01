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  • Резервна пластина за бръснеща глава

Lady ShaveБръснеща пластина

CRP505/01

Резервна пластина за бръснеща глава
Тази пластина за бръснене е предпазната преграда между вашата кожа и режещите елементи на самобръсначката. За безопасно бръснене близо до кожата и за мека и гладка кожа.
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Резервна пластина за бръснеща глава

  • Светло зелени

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