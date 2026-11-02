Прибираща се поставка за подредено и елегантно табло на автомобила

Улеснете шофирането с тази система за развлечения в автомобила. Трябва само да поставите своя телефон с Android, за да го направите част от аудио системата на автомобила. Сложното свързване и некрасивите кабели вече са в миналото. Просто сложете телефона с Android в поставката и сте готови да го зареждате, да възпроизвеждате съдържание и да приемате повиквания със свободни ръце. Дори можете да използвате и другите функции на устройството, като системи за навигация и услуги за локализация. Изберете по-лекия път с Philips.