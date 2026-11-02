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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна докинг система за мултимедия

CMD305A/12

Поставете я на таблото

Поемете управлението с автомобилната система за забавления Philips, която работи без проблем с вашия телефон с Android. Зареждайте устройството си на таблото, управлявайте възпроизвеждането чрез едно безплатно приложение и приемайте повиквания със "свободни ръце", без значение дали телефонът е в поставката или не.

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Поставете я на таблото

  • Поставка за телефон с Android

Аудио изход за включване на усилвател

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Прибираща се поставка за подредено и елегантно табло на автомобила

Прибираща се поставка за подредено и елегантно табло на автомобила

Улеснете шофирането с тази система за развлечения в автомобила. Трябва само да поставите своя телефон с Android, за да го направите част от аудио системата на автомобила. Сложното свързване и некрасивите кабели вече са в миналото. Просто сложете телефона с Android в поставката и сте готови да го зареждате, да възпроизвеждате съдържание и да приемате повиквания със свободни ръце. Дори можете да използвате и другите функции на устройството, като системи за навигация и услуги за локализация. Изберете по-лекия път с Philips.

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