Прекратен продукт
CMD305A/12
Поставете я на таблото
Поемете управлението с автомобилната система за забавления Philips, която работи без проблем с вашия телефон с Android. Зареждайте устройството си на таблото, управлявайте възпроизвеждането чрез едно безплатно приложение и приемайте повиквания със "свободни ръце", без значение дали телефонът е в поставката или не.
Поставка за телефон с Android
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Улеснете шофирането с тази система за развлечения в автомобила. Трябва само да поставите своя телефон с Android, за да го направите част от аудио системата на автомобила. Сложното свързване и некрасивите кабели вече са в миналото. Просто сложете телефона с Android в поставката и сте готови да го зареждате, да възпроизвеждате съдържание и да приемате повиквания със свободни ръце. Дори можете да използвате и другите функции на устройството, като системи за навигация и услуги за локализация. Изберете по-лекия път с Philips.
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