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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна аудиосистема

CEM2220BT/12

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Philips CEM2220BT осигурява забавление в автомобила с музика от различни източници. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори, благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Свалящ се преден панел за защита от кражба

Свалящ се преден панел за защита от кражба

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове

Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове

Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Технически данни

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