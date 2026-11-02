Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.