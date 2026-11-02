Прекратен продукт
CEM2220BT/12
Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила
Philips CEM2220BT осигурява забавление в автомобила с музика от различни източници. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори, благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност.
Bluetooth
USB
CD
Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.
Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.
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