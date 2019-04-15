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Прекратен продукт

Автомобилна аудио-видео система

CED1900BT/12

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

Philips CED1900BT има 6,2-инчов пълноцветен дисплей за възпроизвеждане на видео и снимки, за да ви осигури идеалното забавление в автомобила. Наслаждавате се на музика и филми от различни източници и никога не пропускате повикване, благодарение на вградения Bluetooth® приемник.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

  • 15,7 см/6,2" сензорен екран

  • Bluetooth

Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика

Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика

С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасно мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Аудио изход за включване на усилвател

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CED1900BT Car audio video system

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CED1900BT Car audio video system

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