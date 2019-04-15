Прекратен продукт
CED1900BT/12
Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила
Philips CED1900BT има 6,2-инчов пълноцветен дисплей за възпроизвеждане на видео и снимки, за да ви осигури идеалното забавление в автомобила. Наслаждавате се на музика и филми от различни източници и никога не пропускате повикване, благодарение на вградения Bluetooth® приемник.
15,7 см/6,2" сензорен екран
Bluetooth
С Bluetooth функцията за "свободни ръце" можете да използвате безопасно мобилния си телефон, докато шофирате, за да не пропускате важните разговори. Вграденият Bluetooth® приемник позволява и удобен стрийминг на музикалните файлове от телефона към автомобилната система за забавления.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CED1900BT Car audio video system
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CED1900BT Car audio video system