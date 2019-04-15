Забавлявайте се с кипяща от живот музика и видео в автомобила

Philips CED1900BT има 6,2-инчов пълноцветен дисплей за възпроизвеждане на видео и снимки, за да ви осигури идеалното забавление в автомобила. Наслаждавате се на музика и филми от различни източници и никога не пропускате повикване, благодарение на вградения Bluetooth® приемник.