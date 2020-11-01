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Прекратен продукт

CarStudioАвтомобилна аудиосистема

CE132/12

4

| (6) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Philips CE132 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – USB, SDHC карти и портативни MP3 плейъри. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.

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Завладяващ звук

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

  • USB/SDHC

Свалящ се преден панел за защита от кражба

Свалящ се преден панел за защита от кражба

Music Zone за регулируеми "идеални места"

Music Zone за регулируеми "идеални места"

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

MAX Sound за мигновено усилване на мощността

Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

6

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

3
2

01/11/2020

Polska

Polska

Dobrej jakości radio samochodowe

Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.

Предимства

intuicyjna obsługa

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Дата на използване 2018-11-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Дата на използване 2018-11-01

10/09/2013

Polska

Polska

Dobry produkt za dobrą cenę

Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

19/05/2013

Polska

Polska

warty tej ceny

kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio

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