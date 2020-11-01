Прекратен продукт
Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила
Philips CE132 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – USB, SDHC карти и портативни MP3 плейъри. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.
USB/SDHC
Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.
Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.
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4.0
от 5
6
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
Piotr735
01/11/2020
Polska
Dobrej jakości radio samochodowe
Fajne radio samochodowe, używałem je przez kilka lat i byłem zadowolony. zostało sprzedane razem z autem. Jeśli Philips dalej by produkował radia samochodowe też bym takie wybrał.
Предимства
intuicyjna obsługa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Дата на използване 2018-11-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Дата на използване 2018-11-01
robo112
10/09/2013
Polska
Dobry produkt za dobrą cenę
Polecam w 100% produkt. Wspaniałe brzmienie. Jedyny minus nie zapisuje stacji po odłączeniu od prądu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
jcv79
19/05/2013
Polska
warty tej ceny
kupiony w biedronce takze cena byla przekonujaca i nie zaluje
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CarStudio CE132 Samochodowy zestaw audio