Бързо споделяне за изпращане по имейла или публикуване във Facebook/YouTube

С вградения софтуер на Windows можете да публикувате вашите филми в уеб сайтове като YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo, без проблеми. Потребителите на Mac могат лесно да подреждат, редактират и споделят с iMovie от iLife. С авангардната техника за компресиране, HD видео форматът (H.264), използван от камкордера Philips, може да генерира по-малки файлове в сравнение със стандартните камкордери, цифрови фотоапарати и мобилни телефони, без загуба на видео качество, за да можете да ги споделяте по-бързо! Тези файлове могат да се използват и от други програми, като iPhoto и Windows Movie Maker.