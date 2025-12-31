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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM5120B/12

Отпуснете се с чудесна музика

Микро музикалната система на Philips поддържа поточно предаване от няколко устройства през Bluetooth®, възпроизвеждане на MP3 през USB Direct и аудио вход за други системи. Мощните високоговорители с подобряване с басови тръби усилват усещането от домашните ви развлечения.

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Отпуснете се с чудесна музика

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • с MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.

Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни баси

Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

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