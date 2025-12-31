Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.