Прекратен продукт
BTM5120B/12
Отпуснете се с чудесна музика
Микро музикалната система на Philips поддържа поточно предаване от няколко устройства през Bluetooth®, възпроизвеждане на MP3 през USB Direct и аудио вход за други системи. Мощните високоговорители с подобряване с басови тръби усилват усещането от домашните ви развлечения.
100 W
Bluetooth®
с MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.
Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.
Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.
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