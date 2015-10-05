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Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2056/12

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Звук, който подхожда на вашия дом

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и MP3-link. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth озвучителната система ви осигурява безпроблемно забавление с музиката.

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Завладяващ звук

Звук, който подхожда на вашия дом

  • Bluetooth

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането

Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането

Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża

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