Прекратен продукт
Звук, който подхожда на вашия дом
Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема Philips има USB Direct и MP3-link. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth озвучителната система ви осигурява безпроблемно забавление с музиката.
Bluetooth
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
wgrave
05/10/2015
Polska
Потвърден купувач
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Потвърден купувач
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2056 Mikrowieża