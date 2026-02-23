Сензор SmartSkin
4 интелигентни приставки: за тяло, лице, бикини зона и подмишници
Приложение Lumea IPL
Използване без кабел и с кабел
Започнете с началната фаза от 4 процедури само на всеки 2 седмици – това е наполовина по-малко процедури от други марки. След това коригирайте месечно, за да поддържате резултатите.
Lumea от серията 9000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.
Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи участъци от тялото, като краката ви, или преминете към режима на безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.
4.6
от 5
2467
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Mashas
23/02/2026
България
Чудесен продукт
Продуктът дейтсва, много съм доволна от употребата и резултата.
Предимства
Бързо, ефикасно, почти безболезнено.
Недостатъци
Цената
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Баничка
21/06/2024
България
Фотоепилторът е добро решение за цяллто семейство
От събраната информация и опит. Добро рвшение за цялото сеюейство
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
НОВА
10/05/2024
България
НОВА
ЗДРАЕВИТЕ, И АЗ СИ КУПИХ ЕПИЛАТОРА И ИСКАХ ДА ПИТАМ КАК Е ПРАВИЛНО ДА СЕ ПРАВИ ЕДИН ДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ИЗБРЪСНЯ И ТОГАВА ДА ГО ПОЛЗВАМ ЛИ. ЗАЩОТО АЗ ГО ПОЛЗВАМ БРЪСНА СЕ И СЛЕД ТОВА ВЕДНАГА МИНАВАМ СЪС ЕПИЛАТОРА КОЕ ПО ПРАВИЛНО И
Предимства
НЯМА ОЧИЛА
Недостатъци
СТАВА БЪРЗО
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Lumea 8000 Series BRI947/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
Средно намаляване на окосмяването след 12 процедури: 77% на краката, 64% на бикини зона, 64% на подмишници
При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips