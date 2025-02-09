Сензор SmartSkin
3 интелигентни приставки: за тяло, лице и прецизност
Приложение Lumea IPL
Използване без кабел и с кабел
На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.
Lumea от серията 9000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.
Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи участъци от тялото, като краката ви, или преминете към режима на безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.
4.5
от 5
724
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
PHLMF
09/02/2025
България
Най-добрата инвестиция
Страхотен продукт. Използвам го малко повече от година, макар понякога да не съм редовна и да закъснявам с месец-два с процедурите, ефекта продължава да се вижда! Както вече споменах това е най-добрата инвестиция!
Предимства
Дълготраен ефект, лесен за употреба
Недостатъци
Няма недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ
1106
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Много ефикасен
Ползвам го от една година и резултатите и ефекта надминават многократно очакванията ми.
Предимства
Лесен за употреба
Недостатъци
Все още не съм намерила
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
стоилка74
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесни характристики
Бърз,лек и удобен за употреба....доволна съм от постигнатите резултати
Предимства
Много бърз, с тест за тена на кожата
Недостатъци
не съм открила такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
Средно намаляване на окосмяването след 12 процедури: 77% на краката, 64% на бикини зона, 64% на подмишници
При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips