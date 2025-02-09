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  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
  • Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
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Lumea IPL 9000 SeriesФотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

BRI955/00

4.5
| (724) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*
Гладка кожа до 6 месеца след пълен цикъл на третиране**. IPL технологията със SenseIQ осигурява дълготрайна фотоепилация на цялото тяло в уюта на Вашия дом. Получете гладка кожа като след процедура в салон с персонализирани насоки от приложението Lumea IPL.
Виж всички предимства
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

с нашия бърз и ефективен фотоепилатор

Насладете се на гладка кожа до 6 месеца*

  • Сензор SmartSkin

  • 3 интелигентни приставки: за тяло, лице и прецизност

  • Приложение Lumea IPL

  • Използване без кабел и с кабел

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати

На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.

Нежен и удобен със SenseIQ

Нежен и удобен със SenseIQ

Lumea от серията 9000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.

За удобство с кабелни и безкабелни опции

За удобство с кабелни и безкабелни опции

Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи участъци от тялото, като краката ви, или преминете към режима на безжична батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

724

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

09/02/2025

България

България

Най-добрата инвестиция

Страхотен продукт. Използвам го малко повече от година, макар понякога да не съм редовна и да закъснявам с месец-два с процедурите, ефекта продължава да се вижда! Както вече споменах това е най-добрата инвестиция!

Предимства

Дълготраен ефект, лесен за употреба

Недостатъци

Няма недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 Фотоепилатор за обезкосмяване със SenseIQ

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много ефикасен

Ползвам го от една година и резултатите и ефекта надминават многократно очакванията ми.

Предимства

Лесен за употреба

Недостатъци

Все още не съм намерила

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесни характристики

Бърз,лек и удобен за употреба....доволна съм от постигнатите резултати

Предимства

Много бърз, с тест за тена на кожата

Недостатъци

не съм открила такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI953/00 Фотоепилатор за обезкосмяване

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. Средно намаляване на окосмяването след 12 процедури: 77% на краката, 64% на бикини зона, 64% на подмишници

      2. При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips