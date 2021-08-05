Сензор SmartSkin
2 интелигентни приставки: за тяло и лице
Приложение Lumea IPL
Използване със захранване от ел. мрежа
На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Покриването на двете подбедрици отнема 8,5 минути.
Lumea от серията 8000 има пет леснорегулируеми настройки на светлината. Нашият сензор SmartSkin прочита тона на кожата ви и ви помага да намерите най-удобната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането за всяка област на тялото.
Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.
Награди
4.7
от 5
235
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Zuzitka
05/08/2021
България
Продукта е има добра характеристика и е лесен за у
Ползвам продукта от скоро! Лесен е за употреба ,а премиството му е ,че може да работи само на батерия или с кабел!
Предимства
Лек и удобен за употреба
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Mattix
05/08/2020
България
Страхотни Резултати
Използвам фотоепилатора вече една година и окосмяването почти изчезна напълно. Резултатите с уреда са сравними с тези в професионален салон.
Предимства
Бързо, безболезнено, удобно
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Геегана
01/07/2020
България
Видими резултати след месец дори, лесен и удобен
Лесен и удобен за използване, има ефект и то бърз.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Lumea Prestige BRI950/00 Фотоепилатор за обезкосмяване
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
Среден резулта - 86% редуциране на окосмяването в долната част на краката след направени 12 процедури.
При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips