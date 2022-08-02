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Epilator Series 8000 Епилатор за използване на мокро и сухо

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Epilator Series 8000Епилатор за използване на мокро и сухо

BRE740/10

Epilator Series 8000 Епилатор за използване на мокро и сухо

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  • Видео за начин на употреба, начин на епилиране и употреба за сухо бръснене за епилатор от серия 8000
    Видео за начин на употреба, начин на епилиране и употреба за сухо бръснене за епилатор от серия 8000

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 5.1 MB
  • 20 November 2025

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