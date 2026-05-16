За тялото и чувствителните зони
Със светодиодна светлина
+4 приставки
Епилиране, бръснене и ексфолиране
Насладете се на усещането за гладка кожа, което продължава и продължава. Епилаторът може да ви освободи от рутинните процедури за обезкосмяване за период до 4 седмици.
Насладете се на лесна и изключително гладка процедура у дома с този симпатичен епилатор. Той улавя къси косъмчета, колкото и при кола маска, без да се налага да посещавате салони или да създавате бъркотия. Сериозно.
Еднократна покупка с опаковка на хартиена основа, без батерии и дръжка, изработена от 50% рециклирани материали – този епилатор има за цел да окаже минимално въздействие върху околната среда.
4.8
от 5
91
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Annet!
16/05/2026
Україна
Виріб прекрасний
Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Likes
07/04/2025
Україна
Част от промоцията
Зручний у використані
Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
kira799
07/04/2025
Україна
Част от промоцията
епілятор компактний, добре видаляє волосся
дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
87% са съгласни, iHUT Нидерландия, n=28, 2024 г.