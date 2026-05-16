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Epilator Series 4000Епилатор с кабел

BRE247/00

4.8
| (91) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Нежно и гладко
Наслаждавайте се на дълготрайно обезкосмяване, което е щадящо за кожата ви, и се радвайте на гладкост до 28 дни. Разбираме, че обезкосмяването може да е плашещо. Но с редовната употреба то става все по-малко болезнено!*
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Полезно за вас и вашата кожа

Нежно и гладко

  • За тялото и чувствителните зони

  • Със светодиодна светлина

  • +4 приставки

  • Епилиране, бръснене и ексфолиране

Гладкост до 4 седмици

Гладкост до 4 седмици

Насладете се на усещането за гладка кожа, което продължава и продължава. Епилаторът може да ви освободи от рутинните процедури за обезкосмяване за период до 4 седмици.

Лесна епилация

Лесна епилация

Насладете се на лесна и изключително гладка процедура у дома с този симпатичен епилатор. Той улавя къси косъмчета, колкото и при кола маска, без да се налага да посещавате салони или да създавате бъркотия. Сериозно.

Дълготрайна гладкост

Дълготрайна гладкост

Еднократна покупка с опаковка на хартиена основа, без батерии и дръжка, изработена от 50% рециклирани материали – този епилатор има за цел да окаже минимално въздействие върху околната среда.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

91

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3

16/05/2026

Україна

Україна

Виріб прекрасний

Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

07/04/2025

Україна

Україна

Зручний у використані

Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

07/04/2025

Україна

Україна

епілятор компактний, добре видаляє волосся

дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. 87% са съгласни, iHUT Нидерландия, n=28, 2024 г.