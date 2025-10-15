За крака и тяло
С капаче за масажиране
Насладете се на усещането за гладка кожа, което продължава и продължава. Епилаторът може да ви освободи от рутинните процедури за обезкосмяване за период до 4 седмици.
Насладете се на лесна и изключително гладка процедура у дома с този симпатичен епилатор. Той улавя къси косъмчета, колкото и при кола маска, без да се налага да посещавате салони или да създавате бъркотия. Сериозно.
Еднократна покупка с опаковка на хартиена основа, без батерии и дръжка, изработена от 50% рециклирани материали – този епилатор има за цел да окаже минимално въздействие върху околната среда.
4.8
от 5
131
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Lisa51
15/10/2025
Україна
Питання
Підкажіть, будь ласка, чи підходить він для зони бікіні ?
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
SvitlanaPH
30/06/2025
Україна
Служител на Philips
Компактний та зручний
[Employee of philipsglobal] Дуже класний епілятор: легенький та зручний, я би сказала лаконічний. Дизайн дуже простий: одна кнопка, зарядка та щіточка, але цього дуже достатньо. Мені сподобався він в дії, компактний, щоб брати із собою в подорожі, працює від мережі, не потрібно батарейки. Однозначно рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
HelloWorldOne
29/06/2025
Україна
Част от промоцията
Зручний
Зручний в користуванні, не пропускає, доволі делікатний і компактний
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
Този отзив е направен за Епілятор Philips BRE228/00 серії 2000
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
87% са съгласни, iHUT Нидерландия, n=28, 2024 г.