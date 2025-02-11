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  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
  • Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*

Прекратен продукт

5000 SeriesПреса за коса

BHS520/00

4.8
| (586) Отзиви | 97% препоръчват този продукт
Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
Оформете косата си с технологията ThermoShield. За постоянна температура от корените на косата до върха, по-малко увреждане от топлината и здрав вид на косата. Увеличете блясъка на косата си с помощта на 2x йонна грижа, за да създадете прекрасни прически без накъсване.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

с технологията ThermoShield

Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*

  • Технология ThermoShield

  • 50% по-бързо изправяне

  • 2x повече йонна грижа за блестяща коса

  • Плочи с покритие с арганово масло

Технология ThermoShield за по-малко увреждане от топлината

Технология ThermoShield за по-малко увреждане от топлината

Технологията ThermoShield ви позволява да си правите прически с по-малко увреждане от топлината. Сензорът й регулира температурата, така че от корените до краищата косата ви получава най-доброто равномерно оформяне, което заслужава.

50% по-бързо изправяне**

Гладките плочи помагат на пресата да се плъзга гладко по косата, така че можете да отделите по-малко време за оформяне и повече време, наслаждавайки се на същия страхотен резултат.

2x йонни грижи*** за гладка коса без заплитане

Тази мощна система с йони усилва блясъка на косата ви с 2 пъти повече йонна грижа при всяко оформяне на косата. Зареждането на косата с милиони отрицателни йони на кубичен сантиметър елиминира наелектризираната коса, прави косата мека и изглажда кутикула. Така че можете да се насладите на коса без заплитания с невероятен блясък.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

586

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

11/02/2025

България

България

Страхотна е

Страхотна е.Много съм доволна.Препоръчвам я на всяка дама която иска да има перфектна прическа за по малко от 10 Мин.

Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса

Този отзив е направен за 5000 Series BHS510/00 Преса за коса

20/05/2024

България

България

Препоръчвам!

Много съм доволна от пресата - работи се лесно и бързо с нея, без да скубе. Температурата може да се регулира, което е голямо удобство, а най-хубавото е, че не гори ръцете при използването ѝ в сравнение с предишните ми преси за коса.

Предимства

бързо нагряване, регулиране на температурата

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS742/00 Преса за коса

09/07/2023

България

България

Страхотен продукт

Страхотен продукт. Досега не съм ползвала, но този е уникален. Бързо загрява, оформя косата перфектно и трайно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 Series BHS752/00 Преса за коса

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. Същият резултат при оформяне, постигнат с по ниско излагане на топлина при 180°C спрямо HP8361 при 210°C

      2. спрямо HP8361