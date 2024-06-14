нов
ThermoShield Advanced
Воден йон, минерален йон, 8 пъти повече йони
60%********* подсилване на блясъка на косата
4-минутно бързо изсушаване
Изсушете 20%** по-бързо от 2300 W сешоар
Системата с два сензора непрекъснато отчита температурата в помещението и активно регулира температурата на сушене 24 000 пъти на сесия, за да предпази косата от прегряване. Насладете се на 25% по-постоянна температура на сушене във всяка среда*********.
Нашите иновативни перки на вентилатора и специално проектиран нагряващ елемент като на магия изсушават косата ви за само 4 минути****.
Овлажнете за мека, здрава коса. Технологията с водни йони генерира над 1000 пъти повече водно съдържание, отколкото без йонизатор.
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4.8
от 5
245
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
E. Vasileva
14/06/2024
България
Страхотен сешоар!
Надмина всички мои очаквания. Идеален е за дълги къдрави коси. Много е лек, със силна струя и настройки за щадене на косата. Особено впечатление ми направи функцията за редуване на топла и студена струя.
Предимства
Много лек. Магнитни приставки. Силна струя
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Серия 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Серия 7000
mmarija
24/09/2024
Srbija
Част от промоцията
Ovaj proizvod morate imati
Sjajan proizvod, kao i svi Philipsovi proizvodi. Svaka preporuka.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Suki19
24/09/2024
Srbija
Част от промоцията
Najbolji
Nema lepse, boljeg i jaceg fena. Moja kosa je zahtevna dosta, a sa njim nema greske ❣️
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
спрямо 2300 W сешоар S5000 на Philips
Спрямо Philips MoistureProtect HP8280
* на базата на средно време на сушене от 4 минути
* * на базата на среднодълга (40 см) коса на лица от европеидната раса в лабораторна среда, с най-висока скорост и настройки за топлина. Реалните резултати може да се различават.
* * * Минерални йони след 6 месеца излагане на ултравиолетови лъчи
* * * * спрямо HP8232/20 с най-високата настройка
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 с най-високата настройка
* * * * * * настройка Thermoshield Advance
* * * * * * * когато се използва горещ-студен режим спрямо естествено изсушена коса. Изпитано в институт за изпитване на 3-та страна, намиращ се в САЩ.