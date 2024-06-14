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  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
  • 20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.

нов

Hair DryerСерия 7000

BHD713/10

4.8
| (245) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.
Насладете се на бързи и професионални резултати със сешоара на Philips от серия 7000. Усъвършенстваната технология ThermoShield активно отчита и контролира температурата на въздуха на сешоара, за да предпази косата ви от увреждане от топлината*********.
Виж всички предимства

с технология ThermoShield Advanced

20% по-бърз*. По-лек**. Без увреждане от топлината********.

  • ThermoShield Advanced

  • Воден йон, минерален йон, 8 пъти повече йони

  • 60%********* подсилване на блясъка на косата

  • 4-минутно бързо изсушаване

  • Изсушете 20%** по-бързо от 2300 W сешоар

Технология ThermoShield Advanced предпазва косата ви от прегряване

Технология ThermoShield Advanced предпазва косата ви от прегряване

Системата с два сензора непрекъснато отчита температурата в помещението и активно регулира температурата на сушене 24 000 пъти на сесия, за да предпази косата от прегряване. Насладете се на 25% по-постоянна температура на сушене във всяка среда*********.

Мощен въздушен поток за 30% по-бързо сушене****

Мощен въздушен поток за 30% по-бързо сушене****

Нашите иновативни перки на вентилатора и специално проектиран нагряващ елемент като на магия изсушават косата ви за само 4 минути****.

Водните йони овлажняват косата ви

Водните йони овлажняват косата ви

Овлажнете за мека, здрава коса. Технологията с водни йони генерира над 1000 пъти повече водно съдържание, отколкото без йонизатор.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

245

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

5
4
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2
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E. Vasileva

14/06/2024

България

Страхотен сешоар!

Надмина всички мои очаквания. Идеален е за дълги къдрави коси. Много е лек, със силна струя и настройки за щадене на косата. Особено впечатление ми направи функцията за редуване на топла и студена струя.

Предимства

Много лек. Магнитни приставки. Силна струя

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Серия 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Серия 7000

mmarija

24/09/2024

Srbija

Част от промоцията

Ovaj proizvod morate imati

Sjajan proizvod, kao i svi Philipsovi proizvodi. Svaka preporuka.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Suki19

24/09/2024

Srbija

Част от промоцията

Najbolji

Nema lepse, boljeg i jaceg fena. Moja kosa je zahtevna dosta, a sa njim nema greske ❣️

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Hair Dryer BHD720/10 Serija 7000

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. спрямо 2300 W сешоар S5000 на Philips

      2. Спрямо Philips MoistureProtect HP8280

      3. * на базата на средно време на сушене от 4 минути

      4. * * на базата на среднодълга (40 см) коса на лица от европеидната раса в лабораторна среда, с най-висока скорост и настройки за топлина. Реалните резултати може да се различават.

      5. * * * Минерални йони след 6 месеца излагане на ултравиолетови лъчи

      6. * * * * спрямо HP8232/20 с най-високата настройка

      7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 с най-високата настройка

      8. * * * * * * настройка Thermoshield Advance

      9. * * * * * * * когато се използва горещ-студен режим спрямо естествено изсушена коса. Изпитано в институт за изпитване на 3-та страна, намиращ се в САЩ.