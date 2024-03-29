Прекратен продукт
2100 W
Приставка ThermoProtect
Усъвършенствана функция за йонизиране
6 степени за загряване и скорост
Този сешоар с мощност от 2100 W създава мощен въздушен поток за прекрасни резултати всеки ден.
Уникално проектираната приставка ThermoProtect мощно смесва топъл и хладен въздух за ежедневна грижа. Тя понижава температурата с 15° C, като същевременно бързо изсушава косата ви.
Тази мощна система с йони генерира до 20 милиона йони* за една сесия на сушене, усилвайки блясъка на косата ви. Така че можете да се насладите на лъскава коса без хвърчащи краища.
4.8
от 5
433
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Palmirra
29/03/2024
България
Отличен избор
Отлично качество на много изгодна цена. Препоръчвам го!
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
Този отзив е направен за 3000 Series BHD340/10 Сешоар
13/02/2024
България
Чудесен
Сешоара е много хубав и удобен,децата също го използват
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Март0
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Перфектен продукт и супер финкционален
Изключително здрав, всекидневна употреба без проблем
Предимства
Степените на сошене
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series BHD350/10 Сешоар
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
При най-високата настройка на скоростта