ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици
  • Преобразяване с мечтаните къдрици

StyleCare PrestigeАвтоматична маша за къдрене

BHB876/00

4.8
| (1023) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Преобразяване с мечтаните къдрици
Със своята иновативна интелигентна система за навиване автоматичната машина за къдрене Philips StyleCare Prestige Auto автоматично и без усилие прави вашите мечтани къдрици. Преобразяване с мечтаните къдрици с 2 пъти повече коса наведнъж*
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

2 пъти повече коса наведнъж*

Преобразяване с мечтаните къдрици

  • С интелигентна система за накъдряне

  • 2 пъти повече коса наведнъж

  • Вертикален захват

  • Интелигентни предпазители за къдрици

Интелигентна система за накъдряне за съвършено оформяне

Интелигентна система за накъдряне за съвършено оформяне

Насладете се на съвършено оформяне с нашата интелигентна система за накъдряне. Иновативната система е страхотен пакет с много обновени функции. Удивителни, трайни къдрици се създават с натискането на един бутон с два автоматично въртящи се предпазителя за къдрици. Те навиват всеки кичур коса като професионален стилист като същевременно се грижат за косата ви. Интелигентната технология за подсилване на къдриците позволява на автоматичната маша за къдрене да създава трайни резултати при по-щадящи настройки на температурата. По-дългият цилиндър, лесният вертикален захват и отворената конструкция на това устройство, които следват естествения път на вашата коса ви помагат да оформяте идеално с минимално усилие.

Дълъг цилиндър за оформяне на 2 пъти повече коса в движение

Дълъг цилиндър за оформяне на 2 пъти повече коса в движение

Благодарение на 113% повече повърхност на къдрене на автоматичната маша за къдрене*, вече можете да оформяте 2 пъти повече коса в движение. Постигнете идеалните къдрици вече по-лесно и по-бързо.

Вертикален захват за лесно използване

Автоматичната маша за къдрене се държи в естествено вертикално положение с отпуснат захват, което прави безпроблемно създаването на перфектни, идеални къдрици по цялата ви глава. Бутоните за работа са разположени там, където е захватът, за да можете интуитивно да ги достигнете. Извитата, женствена форма на цилиндъра за накъдряне прави накъдрянето удобно дори по-близо до скалпа ви.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

1023

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

27/12/2025

България

България

Машата е чудесна

Страхотна е! Косата не мръдна цял ден. Лесно се използва и има смарт функция против заплитане.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Prestige BHB876/00 Автоматична маша за къдрене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за StyleCare Prestige BHB876/00 Автоматична маша за къдрене

22/02/2025

България

България

Силно препоръчвам!

Страхотна маша! Бърза, лесна и удобна за ползване! С моята дълга и гъста коса се справям за 30-тина минути, а резултата е като, че ли току-що съм излязла от фризьор. Силно препоръчвам!

Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ

Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ

15/01/2024

България

България

Чудесна е

Много лесно се работи с машата, а резултата е перфектен.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 

      1. в сравнение с Philips HPS940