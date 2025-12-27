С интелигентна система за накъдряне
2 пъти повече коса наведнъж
Вертикален захват
Интелигентни предпазители за къдрици
Насладете се на съвършено оформяне с нашата интелигентна система за накъдряне. Иновативната система е страхотен пакет с много обновени функции. Удивителни, трайни къдрици се създават с натискането на един бутон с два автоматично въртящи се предпазителя за къдрици. Те навиват всеки кичур коса като професионален стилист като същевременно се грижат за косата ви. Интелигентната технология за подсилване на къдриците позволява на автоматичната маша за къдрене да създава трайни резултати при по-щадящи настройки на температурата. По-дългият цилиндър, лесният вертикален захват и отворената конструкция на това устройство, които следват естествения път на вашата коса ви помагат да оформяте идеално с минимално усилие.
Благодарение на 113% повече повърхност на къдрене на автоматичната маша за къдрене*, вече можете да оформяте 2 пъти повече коса в движение. Постигнете идеалните къдрици вече по-лесно и по-бързо.
Автоматичната маша за къдрене се държи в естествено вертикално положение с отпуснат захват, което прави безпроблемно създаването на перфектни, идеални къдрици по цялата ви глава. Бутоните за работа са разположени там, където е захватът, за да можете интуитивно да ги достигнете. Извитата, женствена форма на цилиндъра за накъдряне прави накъдрянето удобно дори по-близо до скалпа ви.
4.8
от 5
1023
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Yvette01
27/12/2025
България
Машата е чудесна
Страхотна е! Косата не мръдна цял ден. Лесно се използва и има смарт функция против заплитане.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Prestige BHB876/00 Автоматична маша за къдрене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare Prestige BHB876/00 Автоматична маша за къдрене
Plams
22/02/2025
България
Силно препоръчвам!
Страхотна маша! Бърза, лесна и удобна за ползване! С моята дълга и гъста коса се справям за 30-тина минути, а резултата е като, че ли току-що съм излязла от фризьор. Силно препоръчвам!
Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ
Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ
15/01/2024
България
Чудесна е
Много лесно се работи с машата, а резултата е перфектен.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 8000 Series BHB887/00 Автоматична маша за къдрене със SenseIQ
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
в сравнение с Philips HPS940