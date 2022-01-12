Прекратен продукт
Нека вашите къдрици станат център на вниманието
Машата за къдрене Sublime Ends е първата ни маша, проектирана да предпазва чупливите краища на косата ви, докато я стилизирате. Благодарение на първокласната технология SplitStop лесно ще постигнете така желаните естествено изглеждащи къдрици, затова не се крийте, а станете център на вниманието!
13 мм – 25 мм конусовиден накрайник
Технология SplitStop
Кератинова инфузия
Цифрови настройки на температурата
Новата технология SplitStop е тайното ни оръжие за максимална защита срещу цъфтежа на косата. Уникалната комбинация от оптимална температура и минимално триене, която тази технология осигурява, ще запази здравината на косъма от корена до върха. Липсата на резки температурни смени гарантира постигането на оптимална температура, която се разпределя равномерна по целия цилиндър, когато стилизирате косата си. Цилиндърът е покрит с гладка керамика, която намалява опъването на кичурите. Оформете перфектните къдрици с по-здрави краища, пълни с нов живот.
Кератинът е основната съставка на косъма, която му придава издръжливост, здравина и красив вид. Цилиндърът е обогатен с кератин, за да осигури още по-добра грижа за вашата коса.
Цифровият дисплей с 9 настройки на температурата ви дава пълен контрол, за да изберете температурата съобразно типа на вашата коса и да предотвратите увреждането на косъма.
5.0
от 5
66
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
natalik
12/01/2022
България
Потвърден купувач
Прахосмукачката е супер
Прахосмукачката е много хубава. Напълно функционална, приставките са напълно достатъчни, прахосмучетно е перфектно и не е много шумна
Предимства
Мощно прахосмуче
Недостатъци
Дръжката за носене, щеше да е по-удобна, ако беше отгоре
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Дата на използване 2020-12-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB871/00 Маша за къдрене Sublime Ends
Дата на използване 2020-12-12
Любовче
19/10/2021
България
Чудесни къдрици
Страхотна маша и прави къдриците ми живи! Препоръчвам я с две ръце. Питат ме постоянно кой ме е правил а аз се правя сама. Имам и други ваши продукти като-преса сешоар четка за зъби
Предимства
Загрява бързо
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2019-10-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2019-10-19
Mika96
19/06/2020
България
Чудесна маша
Оправдава всички очаквания.Чудесен избор за домашна употреба.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2020-02-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за StyleCare BHB872/00 Маша за къдрене Glam Shine
Дата на използване 2020-02-19
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)
след 2 години симулирано къдрене при 180°C на средно европейска коса. без цъфтеж